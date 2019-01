L’ex-Ministre, Moshe Arens est mort a Savyon dans la nuit. Un héros d’Israël.

IsraelValley vient de l’apprendre. Moshe Arens est mort cette nuit. Arens (en hébreu: משה ארנס, né le 27 décembre 1925 à Kaunas, Lituanie) a été un ingénieur en aéronautique israélien d’origine lituanienne, chercheur, ancien diplomate et homme politique1. Il fut membre de la Knesset entre 1973 et 1992 et à nouveau de 1999 à 2003, il fut ministre de la Défense à trois reprises et fut une fois ministre des Affaires étrangères. Moshe Arens a également été l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis et a été professeur au Technion à Haïfa. Il a été membre du parti de droite nationaliste Likoud.Lire la suite sur israelvalley.com