L’Eurovision aura lieu. Israël souffle… en attendant la suite. Ainsi va la vie…

Nathalie Sosna Ofir (Copyrights). Retour à la normale hier matin en Israël. Un Cessez-le-feu serait entré en vigueur depuis 4h30 ce matin. Un cessez-le-feu obtenu sous la médiation du Caire non confirmé par Jérusalem qui se garde bien en général de le faire. Mais les restrictions imposées par Tsahal ont été levées. Retour à l’école, réouverture des axes routiers sur le pourtour de Gaza; les trains roulent à nouveau dans le Sud. Seuls les points de passage entre Israël et Gaza restent fermés et la zone de pêche consentie aux gazaouis interditeLire la suite sur israelvalley.com