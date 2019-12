L’Europe veut copier les méthodes israéliennes pour soutenir les victimes d’attentats.

Les Etats européens et les associations de victimes pourront d’ici peu s’appuyer sur un nouvel organe pour améliorer le soutien aux citoyens touchés par des attaques terroristes et s’inspirer des bonnes pratiques existantes en Europe et dans le reste du monde. En Israël principalement. Le nombre d’associations qui aident les victimes du terrorisme de manière très professionnelle en Israël est très important.Lire la suite sur israelvalley.com