L’Étude économique d’Israël 2018 de l’OCDE montre des finances publiques saines.

Selon une nouvelle Étude de l’OCDE, l’économie israélienne continue d’afficher de remarquables performances, avec une croissance vigoureuse, un chômage modeste et en baisse, et des finances publiques saines, se traduisant par une 15e année consécutive d’expansion économique. De nouvelles réformes seront toutefois nécessaires pour réduire les inégalités et accroître le niveau de vie de tous les Israéliens.

Selon cette dernière Étude économique d’Israël 2018 de l’OCDE, l’accroissement de la population, la solidité des fondamentaux économiques et le dynamisme des secteurs à haute technologie sont à l’origine de l’expansion robuste d’aujourd’hui. Toujours selon cette Étude, la poursuite d’une politique monétaire accommodante dans un environnement extérieur plus solide, et les investissements prévus dans les gisements gaziers offshore, qui devraient doper la croissance de demain, permettent à Israël de s’orienter vers de nouvelles politiques publiques qui rendront son économie à la fois plus efficiente et plus inclusive. Lire la suite sur israelvalley.com