Lettre ouverte au Président Macron : « Il est temps de rendre enfin justice aux familles des victimes de l’attentat antisémite de la rue des Rosiers »

Monsieur le Président,

Ce 9 août marque le 35e anniversaire de l’attentat antisémite de la rue des rosiers dans lequel six personnes ont été assassinées et vingt-deux autres blessées.

Il aura fallu plus de trente ans d’instruction et la pugnacité du juge anti-terroriste Marc Trévidic pour que des suspects soient identifiés et que des mandats d’arrêt soient émis à leur encontre. Les terroristes ont été localisés en Norvège, en Jordanie et à Ramallah, territoire administré par l’Autorité palestinienne.