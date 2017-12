Soixante-trois lycéennes et lycéens ont signé et publié une lettre exprimant leur refus de servir dans Tsahal « pour raisons de conscience ». Ils ont adressé personnellement cette lettre au Premier ministre, au ministre de la Défense, au chef d’Etat-major et au ministre de l’Education. Ils justifient notamment leur refus par le fait que « la gouvernement israélien […] Lire la suite sur lphinfo.com