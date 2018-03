Lettonie : Des centaines de « facho-nostalgiques » ont défilé en l’honneur des soldats nazis

Il n’est pas question ici du titre quelque peu racoleur d’un reportage d’époque. Non, nous ne sommes pas en train de visionner une marche populaire à la gloire d’Hitler, enregistrée pendant ces horribles années de guerre. Non, nous sommes avant-hier Vendredi 16 mars 2018 à Riga. Les participants, vétérans de la Légion et nationalistes de droite, se sont rassemblés près de la cathédrale de Riga dans le but de marcher vers le Monument de la Liberté comme chaque année depuis 1998.Lire la suite sur tel-avivre.com