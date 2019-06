L’étrange affiche (aussi en hébreu) placardée dans les rues de Téhéran

Régulièrement en Iran, des « associations » chapeautées et financées par le régime font paraître d’immenses panneaux publicitaires à travers les grandes villes du pays. Cette fois, il s’agit d’un combat en mer où les ennemis de la révolution islamique périssent noyés. Quant aux symboles, ce sont toujours les mêmes.

Alors que le ton monte entre certains pays occidentaux et le régime islamique de Téhéran, les mollahs relancent (poursuivent ?) la propagande en interne. Après les attaques contre deux pétroliers en mer d’Oman, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les pays du Golfe pointent tous, un doigt accusateur en direction de l’Iran. Un porte-avion américain fait route vers le Golfe persique et de nouvelles troupes sont dépêchées dans la région.

Mais au pays des mollahs, la version officielle s’affiche sur les murs de la capitale. Depuis quelques jours, d’immenses affiches réécrivent l’histoire. « Nous les avons tous noyés », est t-il inscrit en persan, en hébreu et an anglais. On y aperçoit des navires qui sombrent en mer avec au loin, le dôme du rocher et sa coupole dorée.

Une affiche au message alambiqué

En y regardant encore de plus près, la mer qui engloutit ces bateaux est en fait un keffieh palestinien. Sur fond de crise en mer d’Oman, le message parait quelque peu alambiqué mais le régime n’en est plus à une contradiction prêt. Que vient faire le conflit israélo-palestinien au beau milieu de ce carnage maritime ? Et surtout, qui donc s’est noyé (puisque le slogan est au passé) ?

Peut-être une allusion moderne à la scène biblique de la traversée de la mer rouge par les Hébreux ? Les Perses vengeant la noyade de l’armée du Pharaon ? Allez savoir. Tous s’accorderont cependant pour dire qu’une fois de plus, le régime iranien est uniquement parvenu à noyer…le poisson.