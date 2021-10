L’étonnante métamorphose idéologique du rav Dov Halbertahl

Un personnage atypique et inattendu était présent à la cérémonie marquant le 31e anniversaire de l’assassinat du rav Meïr Kahana hy »d : le rav Dov Halbertahl, avocat et journaliste, jusqu’à récemment l’une des figures les plus virulentes de l’antisionisme orthodoxe lituanien. Depuis des années, il déversait son fiel sur tout ce qui était identifié au sionisme, à la droite israélienne, aux habitants de Judée-Samarie et même hélas aux Juifs séfarades. Lire la suite sur lphinfo.com