Le volcan le plus actif d’Europe risque-t-il de provoquer un tsunami en Méditerranée et notamment en Israël ? Des chercheurs allemands et italiens ont révélé, mercredi 10 octobre, dans une étude publiée dans la revue Science Advances (en anglais) que le flanc sud-est de l’Etna, en Sicile, s’enfonçait de « plusieurs centimètres par an » dans la mer Ionienne, sous l’effet de la gravité……Détails……..