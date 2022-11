L’étagère blanche de Keren Ora, décédée il y a une semaine

“Mères d’Israël, veuillez faire la connaissance de l’étagère blanche de Keren Ora zal ». Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Oz, le mari de Keren et sa famille sortent aujourd’hui des 7 jours de deuil, une semaine après l’accident au cours duquel elle a trouvé la mort, à la jonction Rehelim. Les murs de leur maison ont entendu plus de 200 fois cette histoire de la bouche de son mari qui a validé ce post. Il demande à faire partager quelques faits la concernant.

Keren, diététicienne de son métier, rentrait à la maison après son travail. Après avoir récupéré les enfants, elle déposait son téléphone sur cette étagère blanche dans le salon, en hauteur là où les enfants ne pouvaient accéder. Elle leur disait » Voilà, mes chéris, maintenant je suis avec vous et rien n’est plus important que cela. Je ne regarderai mon téléphone que si Papa appelle, ou si Papy et Mamy appellent 2 fois d’affilée. Cela signifiera que c’est urgent ».

Ainsi, pendant des heures, c’était le moment des jeux, des travaux manuels, des devoirs, des histoires…. A la maison, maison, maison. Des dizaines d’appels téléphoniques, de choses à réaliser au quotidien étaient mis de coté pendant des heures précieuses pour ses enfants et elle-même. Des moments dont ils n’ont eu le privilège que durant 10 trop courtes années. Un extrait de leur maman si dévouée et si pure.

Où se trouve notre étagère blanche ?

Avant les 30 jours de commémoration pour Keren, prenons sur nous, bli neder, de nous réserver une heure sans téléphone en le plaçant sur une étagère dédiée que nous puissions alors nous concentrer pleinement sur nos enfants.

Quelqu’un souhaite-t-il se joindre à moi pour cette nouvelle habitude ?

Je serai heureuse d’informer Oz sur de nombreuses femmes qui font perdurer sa lumière, ceci lui apportera une petite consolation.

A la mémoire de Keren Ora zal.