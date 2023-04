Les voitures chinoises vont envahir Israël

Un autre raz de marée de voitures chinoises approche les routes israéliennes : voici les modèles les plus remarquables – le Suda, le Zhi Dou, le JAC et le Chery, qui sont les voitures que les fabricants chinois prévoient de déverser sur le marché israélien dans l’année à venir.

Le marché automobile israélien, comme on l’entend souvent, est sous « l’attaque » des fabricants chinois de voitures. En réalité, la voiture la plus vendue en Israël selon l’Association des importateurs de voitures est la BYD e3. Mais aujourd’hui, c’est seulement le début d’une vague : au cours de l’année en cours, de nombreuses autres voitures chinoises arriveront en Israël. Voici les modèles les plus remarquables. Lire la suite sur jforum.fr