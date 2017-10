Les universités d’Israël ont-elles un avantage sur les américaines?

Fin juin 2017 a pris fin la construction d’un dispositif laser situé dans un laboratoire de l’Université de Tel-Aviv, après deux années de planification, un an de construction et six semaines d’assemblage. Il a envoyé les impulsions les plus puissantes jamais émises dans la région: 20 térawatts (milliers de milliards de watts). C’est mille fois la consommation totale d’électricité d’Israël.

“La puissance de ce laser est si forte qu’il ne peut pas se déplacer dans l’air. Donc tout notre système et toutes nos expériences sont réalisés sous vide, dans de grands containers d’acier inoxydable. Chaque container sert à une expérience menée par un groupe d’étudiants. L’impulsion laser pénètre à l’intérieur du container et irradie l’objet que nous voulons examiner”, explique le Dr. Pomerantz.

Selon lui, la seule façon jusqu’à il y a quelques années de créer un faisceau laser à grande puissance était de l’amplifier latéralement. Cela rendait tout le dispositif énorme et coûtait des milliards de dollars. Un procédé abordable que pour un très petit nombre de pays riches.