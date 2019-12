Les trois villes israéliennes « chouchoutées » par le programme d’innovation urbaine Bloomberg

Trois villes israéliennes, à savoir : Ashdod, Bat Yam et Saint-Jean-d’Acre ainsi que la région du Néguev occidental ont été choisies pour participer à une initiative visant à stimuler l’innovation urbaine et la qualité de vie des résidents en adoptant les outils proposés par Bloomberg Philanthropies, l’organisation caritative de l’ancien maire de New York, Michael Bloomberg.

Le programme d’innovation urbaine Bloomberg vient de désigner trois nouvelles villes israéliennes. La population dans ces trois villes et dans cette région est très hétérogène. Saint-Jean-d’Acre, par exemple, compte un grand nombre de résidents arabes. Dans la région du Néguev occidental se trouvent, entre autres, la ville bédouine de Rahat ainsi que la ville de Sderot hélas régulièrement visée par des roquettes.

Le programme apportera pendant cinq ans son soutien aux municipalités concernées et aidera au renouvellement des équipements, entre autres avec la création de centres entrepreneuriaux, d’espaces de travail partagés ainsi qu’avec des mesures sociales telles que repas à des prix abordables dans les cantines scolaires.

Les envoyés de Bloomberg Philanthropies travailleront avec des équipes locales et se concentreront sur cinq secteurs clés : art, formation, environnement, innovation publique et système de santé. Bloomberg Philanthropies a déjà appliqué son programme dans 510 villes réparties dans 129 pays, dont Jérusalem et Beer-Sheva en Israël.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse