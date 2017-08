Les touristes israéliens fanas de 2CV lors de leur passage à Paris.

C’est la folie de la saison pour les vacanciers à Paris. De plus en plus d’israéliens visitent Paris en louant une 2CV à proximité du Louvre. Cette voiture fascine toujours. Un article de fr.news.yahoo.com qui parle des 2CV :

« 2.500 « Deuch » réunies au même endroit, c’était le principe de la 22e Rencontre Mondiale de la 2CV, organisée au Portugal. La dernière 2CV est en effet sortie des chaines de l’usine de Mangualde, le 27 juillet 1990. Cette Rencontre Mondiale fait ainsi figure de retour sur les traces de la dernière 2CV.

Plus de 5.000 collectionneurs venus de toute l’Europe (et même un Américain) ont célébré la petite voiture aux phares ronds, sous toutes ses formes. Presque 70 ans après son lancement, en 1948, la Citroën 2CV reste toujours parmi les voitures les plus populaires du XXe siècle. En 1999, elle fut même élue « Voiture du Siècle », dans un sondage CSA pour Le Parisien.