Les tortures de l’Autorité Palestinienne sous la loupe de la Cour pénale internationale!

Cela fait des années que l’Autorité Palestinienne tente en vain de traîner Israël ou ses soldats devant la justice internationale pour des soi-disant « crimes de guerre ». Or lundi, c’est l’Autorité Palestinienne qui sera sur les bancs des accusés à la Cour pénale internationale de La Haye, pour faits de tortures les plus diverses et atroces envers des habitants arabes de Judée-Samarie soupçonnés de collaboration avec Israël.Lire la suite sur lphinfo.com