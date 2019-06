Les terroristes de Gaza ont reconstitué leur stock de missiles….

Des sources sécuritaires israéliennes ont déclaré au Wall Street Journal que les groupes terroristes de Gaza avaient reconstitué leurs stocks de roquettes, ces groupes terroristes disposent maintenant du même nombre de roquettes qu’avant les attaques de mai contre des civils israéliens. Lors de ces attaques, le Hamas et le Djihad islamique avaient tiré plus de 700 roquettes sur Israël, détruisant plusieurs maisons et faisant 4 morts et des dizaines de blessés……Détails……..