Les salaires des députés israéliens seront augmentés pour faire face à l’augmentation du coût de la vie!!

Le salaire des parlementaires, ministres et autres hauts fonctionnaires israéliens devrait augmenter de plusieurs milliers de shekels au début de 2019 pour s’ajuster automatiquement aux hausses de prix annoncées par le gouvernement. En effet, l’alimentation, l’électricité, l’eau, le gaz et les produits de première nécessité augmenteront en flèche dans l’année à venir. Mais grace à une indexation de leur salaire, ces fortes hausses des prix n’entameront pas le pouvoir d’achat de nos élus alors même que la population israélienne, à l’instar de la population française, sera touchée de plein fouet par ces mesures et qu’elle a déjà commencé à protester et à manifester contre ces augmentations du coût de la vie prévues dès le début 2019…..Lire la suite sur tel-avivre.com