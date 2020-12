Les retrouvailles. Ce soldat de Tsahal n’a pas revu sa mère depuis un an et demi

Il s’appelle Idan. Il sert sous les drapeaux dans l’unité de Golani. Toute sa famille habite en Slovaquie. Il est ce que l’on appelle dans le jargon, un soldat isolé.

Retrouvailles en Slovaquie. Depuis un an et demi, il n’a pas revu sa mère. La crise sanitaire l’a empêché de faire le voyage. Mais avec la réouverture progressive des liaisons aériennes entre Israël et le reste du monde, Idan a décidé de faire une surprise à sa mère.

Vêtu de son uniforme de Tsahal, il attendait sa mère au bas de son immeuble. Un beau cadeau de Hanouka…La suite, en image ci-dessous.

Les retrouvailles :