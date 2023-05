Les records historiques de la Knesset

Qui fut le député le plus âgé, et le plus jeune ? Qui a prononcé le plus long discours de l’histoire de la Knesset ?

Le livre des records de la Knesset. Selon le site Internet de la Knesset, le membre le plus âgé de la Knesset était Shimon Peres. Il a siégé à l’Assemblée législative à l’âge de 83 ans et 315 jours, soit 92 jours de plus que David Ben Gourion . En troisième place se trouve Rafi Eitan, qui avait 82 ans et 93 jours lorsqu’il a cessé d’être député.

Le plus jeune membre de la Knesset était Moshe Nissim. Il a commencé à servir comme député à l’âge de 24 et jours 234. Le plus jeune membre de la Knesset était Inbal Gabrieli. Elle a entamé son mandat de député à l’âge de 27 et 145 jours.

Les députés ci-dessus de droite à gauche : Shimon Peres, Moshe Nissim, David Ben Gourion. Ci-dessous : Inbal Gabrieli, Michael Eitan, Orna Angel

Les records de bla-bla

La personne qui détient le record du plus long discours au plénum de la Knesset est Michael Eitan , qui a été membre de la Knesset et plus tard ministre du Likoud. Eitan a parlé pendant 10 heures et 7 minutes le 29 décembre 1992, lors du débat sur le budget de l’État pour 1993.

SOURCE : YNET