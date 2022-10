Les récidives antisraéliennes de Zelensky. Par Jean-Pierre Lledo

Après son intervention vidéo à la Knesset le 20 Mars, j’avais réagi à ‘’chaud.’’[1]

Cette fois, après une semaine, mon indignation est restée intacte.

Après avoir sermonné Israël, devant les députés de la Knesset et les étudiants de l’université de Jérusalem, il y a quelques mois, et plus récemment, le 1er septembre, lors de son premier entretien téléphonique avec Lapid, après avoir exhorté Israël à entrer dans le club piloté par les USA des sanctionneurs de la Russie, Zelensky a remis le paquet ce dernier vendredi 24 Septembre.Lire la suite sur lphinfo.com