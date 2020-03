Les recettes dues au gaz commencent à entrer…

Durant l’année 2019, l’Etat a encaissé 842 millions de shekels dus aux taxes sur les ventes et exportations de gaz et de pétrole du gisement Tamar. Ces sommes sont conformes aux chiffres fixés par la Commission Shishinsky concernant la taxation des activités de ce gisement. Elles sont toutefois inférieures de 2,5% aux recettes encaissées par l’Etat en 2018, principalement à cause de la baisse du dollar et à une réduction momentanée de l’extraction au mois d’avril 2019 à cause de travaux effectués sur la plateforme.Lire la suite sur lphinfo.com