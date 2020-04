Les raisons du faible taux de mortalité en Israël

Ce jeudi, les données publiées par le ministère de la santé indiquent un fléchissement de la courbe du virus en Israël avec une décélération de la mortalité et du nombre de personnes sous assistance respiratoire. Les derniers chiffres publiés font état 14 803 patients touchés par le virus dont 193 décès, 109 sous assistance respiratoire, 139 dans un état grave et 102 dans un état modéré. La mortalité dû au Corona et le nombre de patient en assistance respiratoire a baissé au cours de la dernière journée.Lire la suite sur jforum.fr