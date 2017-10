Les raisons de croire encore (ou pas) à une réconciliation palestinienne….

Le Premier ministre Palestinien Rami Hamdallah effectue sa première visite depuis 2015 dans la bande de Gaza, dans le but de surmonter une décennie de dissensions dévastatrices. Pourquoi croire ou douter des chances de cette réconciliation, après maints échecs ?……Analyse……..





Quels sont les enjeux ?

L’Autorité palestinienne, entité internationalement reconnue basée en Judée-Samarie, et le mouvement islamiste Hamas, qui dirige sans partage la bande de Gaza, sont à couteaux tirés depuis plus de dix ans.

Ces divisions sont considérées comme un des principaux obstacles au règlement du conflit israélo-palestinien et l’une des causes des maux affligeant les Gazaouis: guerres, blocus, chômage, pénuries…

