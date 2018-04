Les rabbins européens comparent la proposition de loi contre la circoncision en Islande à la loi adoptée par l’Allemagne nazie en 33

Le projet de loi présenté début février par des députés de cinq partis politiques islandais (du Mouvement des verts et de gauche, le Parti progressiste, le Parti du peuple, et du Parti pirate) propose d’infliger une peine allant jusqu’à six ans de prison pour quiconque pratiquerait une circoncision avec un objectif autre que médical. Le projet de loi a été adopté en première lecture au Parlement il y a deux mois. « Si une telle loi était adoptée, cela veut tout simplement dire que les juifs ne sont plus les bienvenus dans la nation insulaire » ont averti les rabbins européens qui comparent cette interdiction à une loi adoptée par l’Allemagne nazie en 1933. Lire la suite sur tel-avivre.com