Les rabbins doivent-ils se mêler de politique ?

Question Coolamnews :La politique en Israël est un plat qui se mange à toute heure de jour comme de nuit… Pensez-vous que les rabbins doivent aussi rentrer dans les débats de l’actualité ou se contenter des problèmes, déjà très nombreux, de halakha, de couple ou d’éducation?

Réponse: Rav Yossef Ben-Shoushan

Politique dans le sens propre du terme ou encore direction de la nation est le sujet essentiel qui doit préoccuper les rabbins dont le rôle ultime est de diriger le peuple d’Israël vers la concrétisation de sa vocation-mission qui est d’éclairer les nations de la terre à la lumière de la morale divine.

Et ceci n’est envisageable que par le biais de l’état d’Israël qui réalise le premier bourgeon de cette révolution universelle. Les rabbins en tant que tuteurs omniprésents dans la politique israélienne doivent veiller au bon développement de cette tendre pousse jusqu’à ce qu’elle devienne le tronc inébranlable du Royaume Messianique.

Ceci dit, cela ne vient en aucun cas les dispenser de leur rôle d’entretien constant de solutionner les problèmes halachiques, aussi bien au niveau de l’individu qu’au niveau du collectif qui sont les petites pierres qui constituent l’édifice grandiose que le peuple d’Israël se doit de bâtir pour le bien de l’humanité entière.

Après ses études en informatique et son service militaire, le Rav Ben-Shoushan a étudié une dizaine d’années à la Yechiva du Rav Kook, Merkaz Harav, dans laquelle il a approfondi les écrits du Rav Kook à la lumière de l’enseignement de nombreux disciples du Rav Tsvi Yehuda haCohen Kook zatsal, et essentiellement auprès du Rav Tsvi Israël Tao, du Rav Avraham Yéhochoua Zuckerman, et du Rav Chlomo Aviner. Il a continué d’étudier avec ces maîtres pendant une vingtaine d’années, tout en enseignant la Thora du Rav Kook dans différents forums, tant en hébreu qu’en français. Le Rav Ben-Shoushan a reçu la bénédiction de Grands de la Thora en Israël pour son activité en faveur de l’Aliya de France.