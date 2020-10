Les pronostics d’Ehoud Barak…

L’ancien Premier ministre s’est une nouvelle fois lancé dans une attaque en règle contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Sans sourciller, celui qui fut l’un des pires Premier ministres – et le plus bref – depuis 1948 a déclaré que « Binyamin Netanyahou est responsable du plus grand fiasco depuis la création de l’Etat d’Israël ». Ehoud Barak est allé jusqu’à rendre le Premier ministre responsable…des assassinats de femmes par leur conjoint !Lire la suite sur lphinfo.com