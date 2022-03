Les preuves historiques du lien qui lie le peuple juif à sa terre

Parfois, la saleté qui se trouve sous nos pieds peut contenir les réponses aux questions que nous avons toujours cherchées. Depuis le début du XIXe siècle, des archéologues ont été attirés à Jérusalem. Ils cherchaient à déterminer la validité de la Bible et le lien historique du peuple juif avec cette terre contestée.

Bien qu’autrefois apparemment introuvables, des artefacts anciens ont été découverts qui prouvent définitivement le lien juif avec la terre d’Israël. Ils nous permettent d’assister aujourd’hui aux histoires bibliques du passé sous nos yeux.

Dès le XIXe siècle, un archéologue britannique de premier plan, Charles Warren, a découvert une partie jusque-là inconnue de la Cité de David. Warren a reçu une formation d’ingénieur. Il a également été sous-lieutenant dans le Royal Engineers Corps. Il a commencé par fouiller la zone située au sud du mont du Temple. Ce qui l’a amené ensuite à découvrir une fortification massive.

Puis, Warren a fouillé au pied du mont du Temple. Des fouilles presque impossible à réaliser aujourd’hui en raison d’obstacles juridiques. Il a découvert un tunnel relié à une source d’eau. Ce tunnel reliait la Cité de David à une source d’eau vitale et a été nommé » le puits de Warren « . En outre, ce puits donne accès à un canal souterrain appelé « canal de Warren ».

Alors que beaucoup attaquent la force de la Bible et la légitimité de la revendication juive sur la terre d’Israël, ils n’est pas besoin de chercher plus loin que le puits de Warren. Ainsi, on verra d’anciennes histoires bibliques prendre vie aujourd’hui.

La Bible peut fournir une feuille de route

Ensuite, Eilat Mazar, la petite-fille d’un archéologue israélien de premier plan, Benjamin Mazar est entrée en action. Elle a découvert un mur relié au palais du roi David.

Mazar a été élevé dans la conviction que la Bible peut fournir une feuille de route pour comprendre la terre d’Israël. Suivant sa tradition familiale et après avoir étudié le livre de Samuel, Mazar croyait connaître l’emplacement du palais du roi David.

Après avoir collecté les fonds nécessaires pour mener une telle excavation, Mazar a découvert une structure murale massive. Elle datait de la même période que le roi David. De plus, elle se trouvait à l’emplacement exact décrit par le Livre de Samuel.

Ce mur est également relié à ce que l’on appelle la « structure en pierre à gradins ». Mazar a compris qu’elle se trouvait devant un ancien palais royal utilisé par les Israélites. Comme son grand-père, Mazar est devenue une archéologue israélienne de premier plan. Ainsi, elle a prouvé que la présence juive à Jérusalem est aujourd’hui aussi vivante qu’elle l’était il y a près de trois mille ans.

Regarder sous nos pieds

Enfin, d’innombrables autres artefacts juifs ont été découverts. Ils remontent à la fois au Premier et au Second Temple et aux siècles qui ont suivi. Par ailleurs, en 2016, le New York Times a rapporté que l’Autorité des antiquités d’Israël avait découvert un morceau rare de papyrus. Il datait d’il y a 2 700 ans et il énonçait le mot hébreu pour « Jérusalem ».

De plus, Theo Siebenberg a commencé à creuser sous sa maison dans la vieille ville de Jérusalem dans les années 1970. Il y a découvert un Mikvé, un ancien aqueduc, de la poterie, des pièces de monnaie anciennes et un caveau funéraire. La maison Siebenberg est aujourd’hui un musée de renommée mondiale. Le lieu est ouvert au public et met en lumière le lien ancien du peuple juif avec la terre d’Israël.

Le lien historique du peuple juif avec la terre d’Israël est indéniable. En témoignent les innombrables artefacts récemment découverts. De Charles Warren au 19ème siècle, à Eilat Mazar et la Maison Siebenberg aujourd’hui, plus on cherche la vérité sous terre, plus on découvre que les Juifs sont enracinés dans le pays depuis près de trois mille ans.

En conclusion, chaque fois que le lien juif avec l’État d’Israël est remis en question, nous ne devons jamais oublier que le simple fait de regarder nos pieds et de se demander ce qui se cache en dessous peut contenir les réponses que nous avons toujours recherchées.

SOURCE: Arutz Sheva