Les préparatifs pour Quneitra retiennent Tsahal à Gaza©

“Le compte à rebours a commencé pour la bataille de Quneitra”, ont annoncé vendredi 13 juillet les machines de propagande syrienne et iranienne. Depuis jeudi, des soldats affluent de Daraa vers la région de Quneitra, en face de la frontière israélienne du Golan. Ils comprennent l’armée syrienne et les Forces de défense nationales (NDF) qui sont composées de membres du Hezbollah et de milices irakiennes et chiites afghanes, commandées par des officiers des Gardiens de la révolution. Vendredi, les unités de défense aérienne syrienne à Quneitra et à Damas ont été placées en état d’alerte de guerre contre d’éventuels bombardements aériens israéliens. Lire la suite sur jforum.fr