Les prénoms juifs redeviennent très prisés chez les Chrétiens

Nathanaël, Sarah, Simon, Myriam, Samuel… Les prénoms juifs ont la côte chez les catholiques mais aussi en-dehors. Les nouveaux-nés ont de plus en plus fréquemment un prénom tiré de la Bible. Pourquoi ces prénoms reviennent-ils à la mode ?

Annabel, 26 ans, vient d’accoucher de son second enfant. Un petit Samuel, qui fait la paire avec sa grande sœur Pia, de deux ans son aînée. Avec Benoît, son époux, ils ont choisi parmi des prénoms à connotation juive pour leur fils, en référence à Samuel, prophète de l’Ancien Testament.

« Nous ne voulions pas d’un prénom trop classique, ni trop moderne, ni trop courant. Avec Samuel, nous avons apprécié les sonorités, mais aussi la figure de cet enfant consacré à Dieu par sa mère Anne, et qui vivra enfant chez le prophète Elie. » Le choix d’un prénom biblique, plus que d’un prénom juif, pour ce jeune couple.

Comme lui, ils sont nombreux à choisir des prénoms reconnus comme juifs pour leurs enfants.

On croise de plus en plus de Noé, Lazare, Rachel, Déborah, Elie… Mais plus que juifs, ces prénoms sont d’abord hébraïques, et issus du patrimoine religieux. Redevenus modernes, comme d’autres vieux prénoms, ils sont désormais portés par tous, quels que soient leurs religions.

Une reconnaissance

Et si de nombreux couples athées choisissent ces prénoms sans conséquences, ils ont un autre retentissement du côté de certains chrétiens. « Cela me fait quelque chose de voir que mon petit-enfant a un prénom juif », témoigne cette grand-mère d’une petite Sarah née en octobre dernier, « j’aurais préféré que ses parents choisissent le prénom d’un grand saint ! »

Même son de cloche pour ce père de famille nombreuse : « Il y a quantité de beaux prénoms dans les saints, et de prénoms même modernes avec les saints du XXIe siècle. Nous ne sommes pas obligés d’aller chercher si loin dans les prénoms hébreux ! »

Et pourtant, Alban, jeune séminariste nous le confirme : « les grandes figures de l’Ancien Testament sont automatiquement considérées comme saintes. On peut donc bien parler de Saint Abraham, ou de Saint Elie, même si on préfère les nommer par leur prénom.»

Un soulagement ? Davantage une reconnaissance pour ces prénoms pour qui les figures parlent d’elles-mêmes !

Quoi qu’il en soit, on ne peut que louer la renaissance de ces prénoms jadis oubliés et qui témoignent de l’action de Dieu dans l’Histoire.

