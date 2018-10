Les premières images de Netanyahou au sultanat d’Oman

Visite surprise…Vendredi dernier, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a été reçu par le sultan d’Oman. Israël n’entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays arabe du Golfe.

Visite inattendue au sultanat d’Oman. Selon un communiqué, les deux dirigeants ont discuté des « façons d’avancer le processus de paix au Moyen-Orient et de plusieurs autres sujets d’intérêt commun concernant la paix et la stabilité au Moyen-Orient ».

« Une visite spéciale à Oman – Un moment historique », a tweeté Netanyahou, accompagnant son message d’une vidéo montrant l’arrivée de nuit de son convoi au palais.

Ce qu’en disent les médias locaux

C’est la première fois que les médias omanais affichent à ce point la proximité du Sultanat avec Israël. “Il est juste de dire qu’Oman est le pays de la paix comme l’affirme Sa Majesté le sultan Qabous ben Saïd – que Dieu le protège et lui donne longue vie – et qu’il n’hésite jamais à parler à tous les acteurs, quels que soient leurs différends”, affirme l’éditorial du quotidien Oman.

“Mascate est un canal essentiel pour avancer sur le chemin qui consiste à rapprocher [les pays malgré leurs différends] et pour résoudre les conflits par le dialogue”, surenchérit Al-Watan, autre grand titre omanais.

La rencontre entre M. Nétanyahou et le sultan est la plus importante entre les deux Etats depuis 1996. Le premier ministre Shimon Peres s’était rendu alors à Oman deux ans après la visite de son prédécesseur, Yitzhak Rabin, en novembre 1994. Les deux pays avaient décidé d’ouvrir des représentations commerciales de part et d’autre. Elles ont été fermées lorsqu’a éclaté la seconde Intifada en 2000.