Depuis plusieurs mois, le service de musique en streaming Spotify est disponible en Israël et il vient de publier ses premières statistiques sur les préférences musicales des utilisateurs israéliens. Il en ressort que le chanteur le plus apprécié est l’Israélien Omer Adam, suivi du rappeur juif canadien Drake et du rappeur américain Kendrick Lamar.Lire la suite sur israelvalley.com