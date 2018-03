Les plus riches de la Tech. Seul israélien de Forbes, Adam Neuman, respecte Shabbat.

Pour la première fois dans le classement Forbes des personnes les plus riches de la Tech, les 100 milliardaires du numérique les plus riches ont une fortune globale combinée de plus de mille milliards de dollars. Cette valeur nette combinée de 1 trillion de dollars (mille milliards) est en augmentation de 21% par rapport à l’année dernière, à la suite de la montée étourdissante du prix des actions de sociétés comme Facebook et Amazon avec 1,08 trillions de dollars (1,08 mille milliards). Pour les israéliens, le seul à apparaitre dans la liste est Adam Neuman. Il est le co-fondateur de WeWork. Lire la suite sur israelvalley.com