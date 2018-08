Les pères divorcés manifestent à Tel Aviv

Des dizaines de pères divorcés qui ont manifesté dimanche soir près des tours Azrieli à Tel Aviv, ont bloqué la jonction de Kaplan. Ils exigent en outre une éducation parentale égalitaire et dénoncent les tribunaux familiaux et rabbiniques qui accordent la garde des enfants exclusivement aux mères, sans égard à la qualité de la parentalité ou à la relation des enfants avec leurs parents. Oren Hazan du Likoud, un des députés les plus controversés du Parlement israélien qui était présent s’est entretenu avec les manifestants.Lire la suite sur tel-avivre.com