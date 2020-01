Les partis de gauche s’allient pour contrer Netanyahu

La scène politique israélienne est en pleine ébullition avant les nouvelles législatives, les troisièmes en un an, convoquées après l’échec de Benjamin Netanyahu et de son rival centriste Benny Gantz à former une coalition de gouvernement à l’issue des élections de septembre. Le parti travailliste israélien et le parti de gauche Meretz ont annoncé aujourd’hui leur alliance en vue des élections législatives du 2 mars avec l’objectif de contrer le Premier ministre…….Détails…….Lire la suite sur koide9enisrael