Les Palestiniens protestent contre l’arrestation de journalistes par l’Autorité palestinienne

Enfin une manifestation palestinienne qui n’est pas dirigée contre Israel mais contre la répression du régime de l’Autorité Palestinienne. Les forces de sécurité de l’AP ont arrêté cinq journalistes après l’adoption, il y a un mois, d’une nouvelle loi sur les « crimes électroniques » votée par l’Autorité palestinienne. Mahmoud Abbas limite ainsi la liberté d’expression pour ceux qui oseraient critiquer sa politique. Pour les palestiniens de Judée Samarie cette loi n’a pour objectif que de faire taire les opposants de Mahmoud Abbas….

Le Centre palestinien pour le développement et la liberté des médias (MADA) a noté que le nombre de violations commises à l’encontre des journalistes par l’AP dans les territoires et par le Hamas à Gaza était beaucoup plus élevé ces derniers mois. Les inquiétudes, concernant l’espace de plus en plus réduit dans lequel les journalistes peuvent opérer, ont augmenté en juin, lorsque l’AP a bloqué 29 sites internet affiliés aux rivaux politiques d’Abbas.