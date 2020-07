Les Palestiniens écœurés par le silence des pays arabes, appellent au Jihad contre Israël

La frustration et la colère des Palestiniens envers le monde arabe pour son indifférence générale à «la cause palestinienne» sont en augmentation. Il semble que l’Autorité palestinienne s’attendait à un solide soutien de la nation islamique après qu’Abbas a annoncé qu’elle s’était libérée de tous les accords avec Israël en raison de l’application prochaine par Israël du droit civil israélien à la vallée du Jourdain et aux villes juives de Judée et de Samarie.

Le soutien des pays arabes n’est pas venu. La caricature ci-dessus exprime le mécontentement de l’Autorité palestinienne envers le monde arabe, critiquant son manque d’aide aux Palestiniens en montrant «les Arabes» comme une autruche s’enfouissant la tête dans le sable à travers un trou dans un document annonçant «l’annexion israélienne de la Cisjordanie». . » [Page Facebook officielle du Fatah, 25 juin 2020]

Le dessin a été publié le lendemain du jour où le Parlement arabe (c’est-à-dire l’organe exécutif de la Ligue arabe) a en fait exprimé son soutien à la décision d’Abbas de rompre les liens avec Israël:

«Le Parlement arabe a souligné son soutien à la décision des dirigeants palestiniens – qui a été déclarée par le président [de l’AP] [Mahmoud] Abbas – de couper tous les types de relations avec la puissance occupante (Israël) [entre parenthèses dans la source] et de se libérer des accords et engagements qui en découlent… Le Parlement arabe a souligné qu’il rejette et condamne la poursuite de la mise en œuvre par la puissance occupante (Israël) des plans de colonisation. » [Journal officiel de l’Autorité palestinienne Al-Hayat Al-Jadida , 25 juin 2020]

Mais apparemment, les Palestiniens ont estimé que ce n’était pas assez fort, en attendant beaucoup plus.

Dans un appel à la nation islamique dénoncé par Palestine Media Watch , l’Autorité Palestinienne a appelé à rien de moins que le «Jihad» – la guerre sainte. Dans un film diffusé à plusieurs reprises par l’Autorité palestinienne sur ses chaînes de télévision, des diapositives textuelles sont lues par un narrateur exhortant le monde arabe à «agir avant qu’il ne soit trop tard». Cet appel est suivi d’une partie d’une chanson que l’Autorité palestinienne a utilisée pour déclencher sa vague de terreur en octobre 2000. Le message est d’ aller à la guerre sainte :

Narrateur de PA TV: « Un appel du peuple palestinien à la nation arabe et islamique …

La cause palestinienne est en danger et la Palestine est le cœur de la nation …

Nous vous demandons de mettre fin à votre silence et à votre attente, Déclarez explicitement votre rejet du plan d’annexion … Le peuple palestinien, qui est ferme et se lève, vous appelle … Il ne reste pas beaucoup de temps. Agissez avant qu’il ne soit trop tard … «

Chanson utilisée par l’AP en 2000 pour appeler à la terreur:

« Frère, les oppresseurs sont allés trop loin

Par conséquent, le Jihad est nécessaire

et le sacrifice de soi est nécessaire

Comment pouvons-nous les laisser voler l’arabité –

la gloire des ancêtres et la règle? » [Official PA TV Live, 6, 8 juin (3 fois), 2020

Official PA TV, 8 juin (3 fois), 9, 11, 12 (3 fois), 13 (deux fois), 14 (deux fois), 20 (deux fois) ), 24, 26 (deux fois), 27, 2020]

SOURCE: Palestine Media Watch