Les organisations anti-Israël au bord de la crise de nerfs

L’agitation règne au sein des très nombreuses organisations dites pro-palestinienne, et surtout anti-Israël, qui répandent leur haine anti juive et en font bien souvent un fonds de commerce très rentable. Ainsi, Samidoun, qui se présente comme un réseau pour la défense des prisonniers palestiniens, déclaré organisation terroriste en Israël, commente ainsi la déclaration du Premier Ministre Jean Castex au dîner du Crif : « Lors du dîner, Castex a déclaré que “Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif”, apportant ainsi son soutien au nettoyage ethnique israélien en cours des Palestiniens de Jérusalem. Un exemple parfait des diatribes mensongères et incitatrices à la haine des juifs de cette organisationLire la suite sur jforum.fr