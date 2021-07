« Les nouveaux copains » (par Shraga Blum)

Beaucoup a déjà été dit et écrit sur les causes du séisme qui s’est produit dans le paysage politique israélien avec le changement de cap radical opéré par le tandem Benett-Shaked, suivi par les membres de Yamina, à de rares nobles exceptions près : réalisme politique face au blocage de la situation politique, ambitions personnelles démesurées, opportunisme, évolution idéologique similaire à celle déjà observée chez d’autres personnalités de droite (Tsipi Livni, Dan Meridor etc…). Les hypothèses ne manquent pas et il y a du vrai dans chacune d’elles. Lire la suite sur lphinfo.com