La Banque d’Israël a annoncé que jeudi 23 novembre 2017, les nouveaux billets de 20 et 100 NIS seront distribués au public via les banques commerciales,

les guichets automatiques et la Banque postale. Le Dr. Karnit Flug, Gouverneur de la Banque d’Israël, présentera les nouveaux billets au Président Reuven Rivlin lors d’un événement à la Résidence du Président à Jérusalem, mercredi. Lire la suite sur israelvalley.com