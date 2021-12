Quel est le nom de famille le plus courant en Israël ? Pour connaitre la réponse, il suffit de se renseigner auprès du Bureau central de la statistique qui publie des données sur les ménages en Israël.

En France c’est Dupont ou Durand. Et en Israël quels sont les noms de famille les plus répandus ? En Israël, on compte 2,06 millions de familles, dont 1,63 million de familles juives (79%) et environ 367 000 de familles arabes (environ 18%). Le nombre moyen de personnes par famille est de 3,73. Environ 11% de toutes les familles avec enfants de moins de 17 ans sont monoparentales (environ 122 000). C’est un pourcentage similaire à celui de la dernière décennie.

Parmi les grandes villes de 100 000 habitants ou plus, c’est à Beit Shemesh que l’on trouve le pourcentage le plus élevé de couples avec enfants de moins de 17 ans. Environ 72%, contre 48% dans la moyenne nationale. A l’inverse, à Beer Sheva, le pourcentage de familles monoparentales avec des enfants de moins de 17 ans est le plus élevé. Environ 8% (6% de moyenne nationale). Enfin, le pourcentage le plus élevé de couples sans enfants est pour Tel Aviv-Yafo. Environ 41% (25% au niveau national).

Noms de famille : Une personne sur 50 s’appelle Cohen

En termes de style de vie, 46,5% des familles en Israël ont un style de vie laïc. A l’inverse, environ 40% définissent leur mode de vie comme traditionnel à très religieux. Dans la société arabe, toutefois, environ 11% seulement des familles sont laïcs, tandis que 86% environ définissent leur mode de vie comme traditionnel (57,1%) ou très religieux / religieux (29,2%).

Parmi les noms de famille les plus répandus en Israël, le plus célèbre est Cohen. Il est suivi des noms Levi, Mizrahi, Peretz, Biton, Dahan, Avraham, Agbaria et Friedmann. Une personne sur 50 s’appelle Cohen. Une personne sur 85 s’appelle Levi. Le nom le plus commun parmi les musulmans est Agbaria. Parmi les chrétiens, Khuri. Chez les Druzes, c’est la famille Halabi qui prédomine.