Les mots justes de Myriam Peretz chez la famille endeuillée

Les enregistrements de la maison de la famille Pelai, rue Mintz à Jérusalem, me sont parvenus en quelques secondes. Ces courtes vidéos sont des leçons qui atteignent le monde entier. Avec le rythme effréné de l’actualité, l’attaque du quartier Ramot de vendredi est peut-être déjà oubliée. Mais la shiva des enfants Yaakov-Israel et Asher-Menachem Pelai se déroule maintenant. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Myriam Peretz a trouvé les mots justes pour éponger les larmes de cette famille endeuillée. De nombreuses vidéos circulent. Dans l’une d’entre elles, la mère, Devorah Pelai, s’assoit devant des adolescents qui prennent sur eux de nouvelles mitsvot pour l’élévation de l’âme de ses enfants . Un garçon dit qu’il respectera ses amis, le second qu’il essaiera de respecter davantage ses parents et le troisième – mettra les tefillin.

Dans une autre vidéo, elle raconte comment elle et les enfants avaient une phrase régulière à la maison : « Ne dites pas Ouf(onomatopée qui signifie en Israël j’en ai marre), dites le chapitre kouf . » Le chapitre 100 (la lettre kouf)des Psaumes est « Mizmor Letoda », un chapitre d’action de grâces . De nombreuses initiatives de récitation du psaume 100 ont été lancées grâce à ses paroles.

Myriam Peretz à la Shiva

La nuit dernière * Myriam Peretz * est venue à la shiva et a dit: « on a demandé à aucun de nous s’il voulait naître. Et personne non plus, ne sait quand il partira. C’est entre les mains du Saint, béni soit-Il. Mais j’ai appris quelque chose du roi David. Quand son fils était malade, le roi s’assit par terre, ne mangeait ni ne buvait, priait et demandait. Mais quand ils lui ont dit « l’enfant est mort » – le premier mot qui y apparaît, c’est le mot qui devrait vous accompagner : « et il se leva »(vayakoum).

Le roi David se lève, s’habille, mange. C’est ce que vous devriez faire. Vous lever. Les enfants sont déjà des anges au ciel, ils y sont pris en charge, mais à nous – le Saint, béni soit-Il, donne de la force chaque jour. J’ai enterré deux enfants et un mari, mais j’ai aussi marié des enfants , j’ai des petits-enfants et de la joie. Le Saint, béni soit-Il, ouvre des portes, et nous apprenons encore plus à nous connecter à Lui ,à nous rapprocher de Lui. Précisément à partir de la pire tragédie . »

Alors la mère Devorah a dit à Myriam: « Tu me donnes du courage , je vois devant moi quelqu’un qui a réussi à « se lever ». Myriam conclut : « Bientôt, tous ces gens partiront et tu resteras à la maison. Il va y avoir des jours difficiles. Mais – tu te lèveras (vayakoum).

Ces enfants ont créé un esprit d’unité dans la nation d’Israël. J’aimerais qu’il ne nous accompagne pas seulement lorsque nous enterrons nos morts. »