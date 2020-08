Les microbulles israéliennes qui font exploser les cellules cancéreuses

Une équipe internationale de chercheurs dirigée par un scientifique israélien a développé une technologie non invasive pour tuer les cellules cancéreuses du sein. Une innovation qui à l’avenir pourrait peut-être également être utilisée pour traiter des maladies telles que le cancer du cerveau, la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

La technique révolutionnaire, développée par Tali Ilovitsh de l’Université de Tel Aviv au cours de sa période post-doctorale à l’Université de Stanford, utilise des ultrasons basse fréquence pour faire éclater des microbulles des (bulles microscopiques) ciblées sur les tumeurs. Ses recherches ont été récemment publiées dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences .

«Les microbulles sont des bulles microscopiques remplies de gaz, d’un diamètre aussi petit qu’un dixième d’un vaisseau sanguin. À certaines fréquences et pressions, les ondes sonores font que les microbulles agissent comme des ballons: les microbulles se dilatent et rétrécissent périodiquement, et permettent ainsi un transfert accru de substances du vaisseau sanguin vers les tissus environnants », a expliqué Ilovitsh.

«Nous avons découvert que l’utilisation de fréquences plus basses que celles appliquées auparavant provoque une expansion drastique des microbulles jusqu’à ce qu’elles explosent. Nous avons compris que cette découverte pouvait être utilisée comme plateforme de traitement des tumeurs et avons commencé à injecter directement des microbulles dans les tumeurs.

Approche à deux volets

L’équipe de recherche a injecté des microbulles dans des tumeurs chez des souris modifiées. Les microbulles étaient ciblées sur la tumeur, ce qui signifie qu’elles se fixaient aux membranes des cellules tumorales au moment de l’explosion.

«Environ 80% des cellules tumorales ont été tuées dans l’explosion, ce qui est déjà positif», dit Ilovitsh. «Le traitement ciblé, sûr et bon marché, a réussi à détruire la majeure partie de la tumeur.»

Et pourtant, pour empêcher le cancer de se propager, les chercheurs devaient détruire toutes les cellules cancéreuses.

«C’est pourquoi nous avons injecté un gène immunothérapeutique aux côtés des microbulles, qui agit comme un cheval de Troie et signale au système immunitaire d’attaquer la cellule», a déclaré Ilovitsh.

Ce gène qui avertit le système immunitaire d’attaquer normalement ne peut pas pénétrer dans les cellules cancéreuses. Introduit par l’explosion des microbulles, il a réussi à pénétrer dans les cellules qui n’ont pas été tuées par l’explosion et à signaler au corps qu’elles étaient cancéreuses.

«Les cellules cancéreuses ont été touchées par l’explosion, et à travers les trous qui ont été créés, le gène que nous avons inséré dans les microbulles a été transféré à l’intérieur. Les cellules cancéreuses qui ont réussi à guérir et à se fermer ont absorbé le gène qui leur permet de produire une substance alertant le système immunitaire pour qu’il attaque la cellule », a expliqué Ilovitsh.

Les microbulles font sauter les barrières

«En fait, nos souris modèles avaient des tumeurs des deux côtés du corps. Malgré le fait que nous n’injections des microbulles que dans la tumeur d’un côté, le système immunitaire a également attaqué l’autre côté », raconte-t-elle.

Ilovitsh a l’intention d’utiliser la technologie qu’elle a développée comme traitement non invasif pour les maladies cérébrales dommageables telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les tumeurs cérébrales.

«La barrière hémato-encéphalique ne permet pas aux médicaments de passer, mais les microbulles peuvent se dilater et permettre une ouverture temporaire de la barrière, permettant ainsi au traitement d’atteindre sa cible sans nécessiter d’opération», a-t-elle déclaré.