Les meurtriers d’Israéliens sont-ils des héros ? Oui répondent les Palestiniens

Afin de ne laisser aucun Palestinien dans le doute, l’Autorité palestinienne utilise tous les moyens de communication à sa disposition pour souligner que les meurtriers d’Israéliens sont des «héros», des «géants» et des «légendes».

Alors que les responsables de l’Autorité Palestinienne et du Fatah le soulignent dans leurs discours et déclarations, la télévision officielle de l’AP met en avant les assassins d’Israéliens dans ses programmes.

Ainsi, une nouvelle programmation sur PA TV glorifie les meurtriers et autres terroristes en tant que «martyrs» et «héros» qui «créent« notre gloire, notre honneur et notre vie ».

Certains de ces meurtriers terroristes ont mené certaines des attaques les plus atroces contre des Israéliens ces dernières années. Ghassan et Uday Abu Jamal ont mené l’attaque contre la synagogue Har Nof à Jérusalem le 18 novembre 2014. Ils ont attaqué des fidèles avec des fusils, des couteaux et des haches, assassinant des Israéliens. Muhannad Halabi a attaqué une jeune famille avec un couteau dans la vieille ville de Jérusalem le 3 octobre 2015, en tuant 2 personnes et en blessant une mère et son fils de 2 ans. Baha Alyan est monté à bord d’un bus avec un complice à Jérusalem et a attaqué des passagers avec une arme à feu et un couteau, en tuant 3.

Le palmarès des terroristes

Dans le spot diffusé par PA TV, les noms et les images des terroristes apparaissent à l’écran tandis qu’une chanson en arrière-plan les loue. Parmi les meurtriers et terroristes salués:

Ghassan et Uday Abu Jamal – assassiné 6

Baha Alyan – assassiné 3 avec un complice

Muhannad Halabi – assassiné 2 (apparaît deux fois dans le remplissage)

Musbah Abu Sbeih – assassiné 2

Alaa Abu Jamal – assassiné 1

Muhammad Ali – placé une bombe

Diya Al-Talahmeh – a lancé une grenade sur les soldats israéliens

Thaer Abu Ghazaleh – poignardé 5

Muhammad Shamasneh – poignardé 3

Muhammad Al-Ja’abari – poignardé 1

Ahmad Abu Sha’aban – poignardé 1

Is’haq Badran – poignardé 2

Muhammad Abu Khalaf – poignardé 2

Amjad Al- Jundi –poignardé 2

Fadi Alloun – poignardé 1

Voici les paroles de la chanson accompagnant les images des terroristes:

«Ma dernière volonté si je ne reviens pas: nous nous rencontrerons dans le paradis éternel.

Je dessinerai les frontières avec du sang et des roses – vous êtes tous des témoins.

Vous êtes le peuple libre, vous êtes la forteresse,

le siège ne vous fera pas plier, les chaînes ne vous inquièteront pas.

Vous êtes tous des témoins.

Vous, ô martyrs, vous créez notre gloire, notre honneur et notre vie.

Grâce à vous, nous avons triomphé et nous triompherons…

Nous n’abandonnerons pas la confiance de votre sang;

Nous resterons fidèles à cet engagement.

Vous êtes les héros; votre gloire est la lutte.

Rien n’est impossible pour ceux qui sont des lions.

Vous êtes tous témoins, vous êtes tous témoins. [Télévision PA officielle, 16 octobre 2020]

Que ces tueurs d’Israéliens et d’autres soient des «héros» est un message qui est répété par la plus haute autorité religieuse de l’Autorité palestinienne: le Grand Mufti . Il a récemment expliqué aux téléspectateurs de l’AP que tous les terroristes palestiniens dans les prisons israéliennes sont «héroïques» et admirés par le peuple palestinien.

SOURCE : Palestinian Media Watch