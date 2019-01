Les mesures israéliennes en cas de “guerre des missiles”

Nommé Safe Distance, ce nouveau plan qui étend les zones d’alerte rapide de la Défense passive à plus de 3 000 secteurs d’avertissement, est ainsi défini par un officier de Tsahal, le colonel Itzik Bar : « C’est tout Israël qui est désormais menacé par des dizaines de milliers de missiles ennemis. Nous savons que nous devrions faire face à de très nombreux tirs de missiles et de roquettes simultanés sur plusieurs fronts. Notre plan d’évacuation concerne surtout les communautés proches des frontières. Partout où existera un grand danger pour les civils et où il sera difficile de déployer des moyens de défense ou de dissuasion efficaces, nous évacuerons les résidents. Lesquels seront logés dans des infrastructures existantes plus ou moins loin de leurs régions (hôtels, écoles, maisonsLire la suite sur jforum.fr