Question du Jour. En Israël, c’est une histoire impensable. Comment peut-on avoir le culot de vouloir faire payer des mendiants… pour pouvoir exercer la mendicité ? De plus en plus de maires en Europe et en France en particulier prennent des arrêtés pour éloigner les mendiants du cœur des villes. Ces interdictions de la mendicité sont assorties de peines d’amende. En Israël cette pratique n’existe pas.Lire la suite sur israelvalley.com