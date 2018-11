Incroyable mais vrai, non seulement on peut lire en hébreu : « Yitgadal veyit kadash shemei raba », à la Une du Pittsburgh Post-Gazette, le journal le plus important et le plus populaire de la région mais en plus, l’édition entière est consacrée à la célébration de la semaine des victimes de la synagogue The Tree of Life à Pittsburgh. Mais ce n’est pas tout, certains médias nationaux américains ont emboîté le pas, c’est le cas de NBC News qui a terminé son édition du vendredi par la prière Kaddish, tandis que CNN a expliqué la prière et sa signification dans le code des lois juives…