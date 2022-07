Les mariés embarquent des dizaines d’enfants malades pour un voyage inoubliable

Ils auraient pu se contenter de savourer le bonheur d’être réunis pour la vie. Mais ils voulaient en faire profiter des enfants qui précisément, luttent pour leur vie.

Ce couple d’anges de Bnei Brak sitôt marié avait fait un vœu. Consacrer l’argent offert par les invités à leur mariage, à des enfants pas comme les autres. Des enfants qui souffrent. Israël et Chaya Sheinfeld ont donc organisé en même temps que les festivités de leur mariage, un véritable programme de rêve. Les mariés ont décidé d’emmener des dizaines d’enfants atteints de cancer à New York. Tous ces jeunes présentant des besoins particuliers se sont ainsi joints à eux pour un voyage plein de surprises.

Au programme billets d’avion et des hôtels gratuits pour eux ainsi que pour le personnel soignant. Les plus jeunes étaient accompagnés par leurs parents. Chaque jour un évènement et New York en regorge. « Nous voulions qu’ils soient un peu heureux dans cette période difficile qu’ils traversent », a confié la nouvelle mariée.

Bravo et Mazal Tov aux mariés. Bonne santé aux enfants .

