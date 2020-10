Les liens des peuls d’Afrique avec le judaïsme

Comme toutes les narrations fondatrices hébraïques, celles des Peuls, les Fulbé, s’appuient sur des Patriarches pastoraux. Par Abraham Habib.

Le Patriarche Jacob, dans la Genèse (Ch. 30) doit faire son propre troupeau par un procédé mystique. Les Tefilin, selon le Zohar font allusion à cette symbolique génératrice. Les Peuls portent aussi des phylactères, avec des parchemins et des lanières de cuir. Le mot Tefilin viendrait-il de Foula, Filani, Peul ?

Les Peuls font aussi des nœuds « sacrés » selon une mnémotechnique culturelle tribale, à l’instar du Tzizit (mot de famille Hamito-Sémitique, comme Tekhelet). Il y a 22 bovidés primordiaux dans la tradition sacrée des Peuls. Les 22 Lettres de la Création? La lettre Aleph signifie bovidé. La jeune Vache rousse est aussi honorée chez les Peuls.

Nombre de chercheurs ont compris que les Bêta Israël d’Ethiopie et les Peuls partagent la même identification, Fellata et Felasha. Les Peuls musulmans célèbrent l’Agneau ou le mouton Pascal (Fasika pour les Juifs éthiopiens et Tafaska pour les Peuls et Haoussa). Ils pratiquent l’Initiation de Sile, une tradition leur provenant du Roi Salomon.

Les Peuls Bororo pratiquent le « Tabou » de ne pas mélanger le lait avec la viande animale.

Dans la Bible on trouve le nom Hélez le Peloni, parmi les vaillants guerriers aux côtés du Roi David (Chroniques Ch.11, 27). Peloni se référant à une tribu, qui veut dire Peule.

La génétique moderne semble confirmer ce lien ancestral.

SOURCE: GUERSHON NDUWA

Les Peuls

Les Peuls sont appelés Fulani ou Fulfudés par les anglophones, mais ils se nomment eux-mêmes Fulbé (singulier : Pullo). Ils sont appelés Pulaar en Mauritanie. Ils comptent une population totale de plus de 40 millions de personnes dans une quinzaine de pays. On les retrouve, outre en Guinée (4,9 millions), au Nigeria (16 millions), au Mali (2,7 millions), au Cameroun (2,9 millions), au Sénégal (3,6 millions), au Niger (1,6 million), au Burkina Faso (1,2 million), en Mauritanie 400 000), en Guinée-Bissau (320 000), en Gambie (3124 000), au Tchad (580 000), en Côte d’Ivoire (423 000), etc.