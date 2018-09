Les leaders. En Israël une ministre très connue, Miri Reguev. L’affaire Messi.

En France un sondage JDD a démontré que les français ne connaissaient pas une bonne partie des ministres. En Israël cela n’est pas le cas. Certains ministres ont un écho médiatique constant. Un cas révélateur… La Ministre des sports.



Miri Reguev est une femme politique israélienne, ministre de la Culture et du Sport du gouvernement israélien, membre du Likoud et députée au parlement, la Knesset. Elle est née à Kiryat Gat. Ses parents sont d'origine séfarade du Maroc. En 1983, elle rejoint la préparation militaire israélienne (Gadna). Elle y reste jusqu'en 1986, et elle obtient un master en Business. Elle est mariée et a trois enfants. Elle est nommée porte parole de l'armée israélienne Tsahal en 2005. En novembre 2008, elle rejoint le parti politique de droite Likoud, disant qu'elle avait été une partisane de la plate-forme du parti depuis de nombreuses années.